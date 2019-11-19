19 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Сентябрь 2019
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Сентябрь 2019
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Сентябрь 2019
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Сентябрь 2019
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Октябрь 2019
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19 ноября 2019 года 20:17
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,21 пункта (0,588%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2941,69 пункта.
Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше
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19 ноября 2019 года 19:54
Национальный расчетный депозитарий (НРД) 19 ноября зарегистрировал облигации ООО "Ломбард Мастер" серии КО-П10 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Выпуску облигаций присвоен государственный регистрационный номер 4CDE-01-36516-R.
Компания... читать дальше
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19 ноября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47435,185 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 12,727 млрд руб., или на...
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19 ноября 2019 года 19:22
ПАО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" ("СЭЗ им. Серго Орджоникидзе") полностью разместило облигации серии 001P-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуск сроком обращения 3 года размещен по открытой подписке,... читать дальше
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19 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5885 руб.
Минимальный курс евро составил 70,4375 руб.,... читать дальше
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19 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7727 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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19 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0794 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,0616 руб., максимальный - 9,0953... читать дальше
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19 ноября 2019 года 19:07
Россия заинтересована в украинском газовом транзите, но надо очистить отношения от юридических и политических нюансов, считает председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный.
"Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия заинтересована в... читать дальше
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19 ноября 2019 года 19:04
"Московская биржа" зарегистрировала облигации Совкомбанка серии FIZL1 объемом 500 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020200963B001P.
Выпуск сроком обращения 3... читать дальше
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19 ноября 2019 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вслед за внешними фондовыми площадками, воодушевленными новостями о продлении разрешения работы компаниям США с китайской Huawei, оптимизм "быков" сдерживался слабостью нефти.
Основным фактором, формирующим настроения на рынке,... читать дальше
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19 ноября 2019 года 18:52
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Ист Сайбериан петролеум" ("ИС петролеум", Красноярск) серии БО-П01 объемом 300 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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19 ноября 2019 года 18:43
АО "Кубаньэнерго" приобрело в рамках оферты 3,4 млн облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 3,4 млн облигаций номиналом 1 тыс. каждая, таким образом, эмитент выкупил весь выпуск.
Компания... читать дальше
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19 ноября 2019 года 18:39
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 20 ноября, вновь снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 1,26%, до 1051,19 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 5,31%, до 810,31... читать дальше
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19 ноября 2019 года 18:33
АО "МРСК Центра" приобрело в рамках оферты 5 млн облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. каждая, таким образом, эмитент выкупил весь выпуск.
Выпуск 10-летних... читать дальше
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19 ноября 2019 года 18:32
Правление Сбербанка России одобрило сделку по продаже "золотой акции" компании Yandex N.V. по цене приобретения в 1 евро, говорится в пресс-релизе Сбербанка.
Как напоминает банк, в связи с созданием новой структуры корпоративного управления в группе "Яндекс" 18 ноября... читать дальше
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19 ноября 2019 года 18:31
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 28 ноября планирует провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 6,85%-6,95% годовых, что... читать дальше
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