Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5774 руб.

18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2093 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5774 руб.

Минимальный курс евро составил 70,4325 руб., максимальный - 70,6825 руб. Было заключено 2739 сделок. Объем торгов составил 11708,51 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,61 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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