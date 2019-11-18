ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,4111 руб.

18 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 70,4111 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,50 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,34 пункта (0,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2924,48 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47447,912 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,147 млрд руб., или на...

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ВЭБ установил ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии ПБО-001Р-18 объемом 10 млрд рублей в размере 7,27% годовых, говорится сообщении кредитной организации. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил в понедельник с 11:00... Сбор заявок проходил в понедельник с 11:00... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2017 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6148 руб. Минимальный курс евро составил 70,4425 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,4425 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 109 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0992 руб. Минимальный курс юаня составил 9,08 руб., максимальный - 9,1135... Минимальный курс юаня составил 9,08 руб., максимальный - 9,1135... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 85 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8365 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил понедельник в красной зоне. Европейские фондовые индикаторы в начале торгов колебались между ростом и снижением, к вечеру преимущественно снижались. Европейские фондовые индикаторы в начале торгов колебались между ростом и снижением, к вечеру преимущественно снижались. Азиатские фондовые индикаторы в основном выросли по... Азиатские фондовые индикаторы в основном выросли по... читать дальше

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Саудовская Аравия в сентябре уменьшила экспорт нефти на 3,1% относительно предыдущего месяца, добычу - на 6,7%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспорта в позапрошлом месяце составил 6,669 млн баррелей в сутки (б/с) по... Объем экспорта в позапрошлом месяце составил 6,669 млн баррелей в сутки (б/с) по... читать дальше

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В понедельник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций слегка подросли вслед за активизировавшимся спросом инвесторов на "защитные активы" - американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов... читать дальше

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Турецкий туроператор Anex Tour подписал предварительное соглашение о покупке подразделений обанкротившегося Thomas Cook в Германии. Если сделка состоится, компания станет второй по величине после немецкой TUI, сообщает газета Daily Sabah. "Турецкий туроператор-гигант... "Турецкий туроператор-гигант... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банку "ДОМ.РФ" до уровня ruA, по рейтингу установлен "стабильный" прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Пересмотр... Пересмотр... читать дальше

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ПАО "НГК "Славнефть" 21 ноября проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 6,80-6,90% годовых, ему соответствует доходность к... Ориентир ставки 1-го купона - 6,80-6,90% годовых, ему соответствует доходность к... читать дальше

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О "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) завершило размещение облигаций серии 001Р-07 объемом 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации проходил 8 ноября. В процессе сбора заявок ориентир ставки был изменен два раза с первоначального... Сбор заявок на облигации проходил 8 ноября. В процессе сбора заявок ориентир ставки был изменен два раза с первоначального... читать дальше

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В 1-м квартале 2020 финансового года один из самых успешных футбольных клубов Англии - "Манчестер Юнайтед" - всократил чистую прибыль на 83%, но подтвердил годовой прогноз. Чистая прибыль клуба в июле-сентябре составила 1,13 млн фунтов стерлингов, или 0,68 фунта в... Чистая прибыль клуба в июле-сентябре составила 1,13 млн фунтов стерлингов, или 0,68 фунта в... читать дальше

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Торги в понедельник американские фондовые индексы начали близко к уровням на закрытие предыдущей сессии в ожидании новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем и в отсутствие значимых макроэкономических публикаций. Индекс Standard & Poor's 500 к 18:01 мск... Индекс Standard & Poor's 500 к 18:01 мск... читать дальше

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Акции "Яндекса" в понедельник выросли на 8,75% в начале торгов на американской бирже Nasdaq, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17:35 мскмакции интернет-компании стоили $38,92 за бумагу. Рост акций превысил 10% в 17:53 мск и составил $39,38 на... По состоянию на 17:35 мскмакции интернет-компании стоили $38,92 за бумагу. Рост акций превысил 10% в 17:53 мск и составил $39,38 на... читать дальше

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