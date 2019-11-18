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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,8881 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в России в октябре замедлился до 2,6%
В октябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,6% после повышения на 3% в сентябре. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В январе-октябре рост промпроизводства составил 2,7%
 
В каких регионах зарплаты растут быстрее всего
Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе-августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили "Известия", опираясь на...
 
Стоимость госэкспертизы в геологоразведке могут проиндексировать
Государство может существенно повысить регулярные платежи для добывающих компаний при геологоразведке, а также проиндексировать стоимость госэкспертизы в отрасли. Подобные предложения Счетной палаты поручил Минприроды проработать вице-премьер...
 
Минэкономразвития оценит влияние нового регулирования на расходы регионов
Минэкономразвития будет оценивать влияние нового регулирования не только на бизнес, но и на расходы регионов. Такой анализ должен стать частью оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных актов, пишут "Ведомости", ознакомившись с копией...
 
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18 ноября 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,8881 руб.

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18 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 63,8881 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,20 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
18 ноября 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 18 ноября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,34 пункта (0,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2924,48 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 ноября выросла на 0,00% и составила 47447,912 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47447,912 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,147 млрд руб., или на...
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18 ноября 2019 года 19:42
ВЭБ установил ставку 1-го купона облигаций объемом 10 млрд руб. в размере 7,27%
ВЭБ установил ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии ПБО-001Р-18 объемом 10 млрд рублей в размере 7,27% годовых, говорится сообщении кредитной организации.

Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок проходил в понедельник с 11:00...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,6148 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2017 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6148 руб.

Минимальный курс евро составил 70,4425 руб.,...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0992 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 109 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0992 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,08 руб., максимальный - 9,1135...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,8365 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 85 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8365 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 18:59
Индекс МосБиржи снизился на 0,35%, индекс РТС - на 0,44%
Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил понедельник в красной зоне.

Европейские фондовые индикаторы в начале торгов колебались между ростом и снижением, к вечеру преимущественно снижались.

Азиатские фондовые индикаторы в основном выросли по...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 18:52
Саудовская Аравия в сентябре снизила добычу на 6,7%, экспорт - на 3,1%
Саудовская Аравия в сентябре уменьшила экспорт нефти на 3,1% относительно предыдущего месяца, добычу - на 6,7%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта в позапрошлом месяце составил 6,669 млн баррелей в сутки (б/с) по...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 18:46
В понедельник цены большинства выпусков российских евробондов слегка подросли вслед за UST
В понедельник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций слегка подросли вслед за активизировавшимся спросом инвесторов на "защитные активы" - американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 18:38
Anex Tour покупает подразделения Thomas Cook в Германии
Турецкий туроператор Anex Tour подписал предварительное соглашение о покупке подразделений обанкротившегося Thomas Cook в Германии. Если сделка состоится, компания станет второй по величине после немецкой TUI, сообщает газета Daily Sabah.

"Турецкий туроператор-гигант...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 18:30
"Эксперт РА" повысило рейтинг банку "ДОМ.РФ", прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банку "ДОМ.РФ" до уровня ruA, по рейтингу установлен "стабильный" прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Пересмотр...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 18:27
Славнефть 21 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
ПАО "НГК "Славнефть" 21 ноября проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 6,80-6,90% годовых, ему соответствует доходность к...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 18:22
ФПК завершила размещение бондов на 5,5 млрд рублей
О "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) завершило размещение облигаций серии 001Р-07 объемом 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации проходил 8 ноября. В процессе сбора заявок ориентир ставки был изменен два раза с первоначального...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 18:21
"Манчестер Юнайтед", сократив прибыль в 1-м финквартале, подтвердил годовой прогноз
В 1-м квартале 2020 финансового года один из самых успешных футбольных клубов Англии - "Манчестер Юнайтед" - всократил чистую прибыль на 83%, но подтвердил годовой прогноз.

Чистая прибыль клуба в июле-сентябре составила 1,13 млн фунтов стерлингов, или 0,68 фунта в...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 18:13
Рынки акций США демонстрируют незначительные разнонаправленные изменения
Торги в понедельник американские фондовые индексы начали близко к уровням на закрытие предыдущей сессии в ожидании новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем и в отсутствие значимых макроэкономических публикаций.

Индекс Standard & Poor's 500 к 18:01 мск...    читать дальше
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18 ноября 2019 года 18:10
Акции "Яндекса" в начале торгов на Nasdaq подскочили более чем на 10%
Акции "Яндекса" в понедельник выросли на 8,75% в начале торгов на американской бирже Nasdaq, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:35 мскмакции интернет-компании стоили $38,92 за бумагу. Рост акций превысил 10% в 17:53 мск и составил $39,38 на...    читать дальше
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