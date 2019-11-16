ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 ноября в размере 63,8881 руб., курс евро - 70,4111 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 70,4111 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,50 коп.

16 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 63,8881 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,20 коп.

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ОО "Ипотечный агент Эклипс-1" ("ИА Эклипс-1") 9 декабря досрочно погасит облигации классов "А" и "Б" общим объемом 1,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Эмитент погасит 4 млн 951,768 тыс. облигаций класса "А" и 874,735 тыс. облигаций класса "Б" по номинальной... Эмитент погасит 4 млн 951,768 тыс. облигаций класса "А" и 874,735 тыс. облигаций класса "Б" по номинальной... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,37 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2934,82 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47447,765 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,968 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4122 руб. Минимальный курс евро составил 70,305 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,305 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1101 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0989 руб., максимальный - 9,1244... Минимальный курс юаня составил 9,0989 руб., максимальный - 9,1244... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2741 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8539 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на повышательном тренде. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%). Поддержку рынку Азии также оказали данные о возобновлении роста... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%). Поддержку рынку Азии также оказали данные о возобновлении роста... читать дальше

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ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом") утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-001-03 на 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ранее объем выпуска был утвержден в размере 400 млн рублей. Ранее объем выпуска был утвержден в размере 400 млн рублей. Выпуск сроком обращения 3... Выпуск сроком обращения 3... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу, однако готовятся завершить неделю в минусе на фоне роста запасов в США и увеличения добычи в других странах, которые обеспечат достаточное предложение на мировом рынке. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на... Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на... читать дальше

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Представитель пресс-службы правительства ФРГ подтвердила "Интерфаксу" участие канцлера Германии Ангелы Меркель в саммите в "нормандском формате". "Да, я могу это подтвердить", - сказала собеседница агентства. "Да, я могу это подтвердить", - сказала собеседница агентства. Ранее канцелярия президента Франции сообщила, что... Ранее канцелярия президента Франции сообщила, что...

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Сбор зерна в России, по данным на 15 ноября, составил 124,8 млн тонн (в бункерном весе) против 115,3 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Основные уборочные работы идут на полях кукурузы, которые обмолочены на 84%. Собрано 13,1 млн тонн зерна... Основные уборочные работы идут на полях кукурузы, которые обмолочены на 84%. Собрано 13,1 млн тонн зерна... читать дальше

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Минюст зарегистрировал указание Банка России, которое предусматривает повышение требований к расчету собственных средств НПФ - в частности, устанавливается запрет на принятие к расчету структурных облигаций, говорится в сообщении ЦБ РФ. К тому же из расчета собственных... К тому же из расчета собственных... читать дальше

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Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции. В "нормандский формат" по урегулированию... В "нормандский формат" по урегулированию... читать дальше

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Первая нитка сухопутного отвода от газопровода "Северный поток 2" - Eugal - прошла испытания и 1 января 2020 года будет введена в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе оператора газопровода. В настоящее время на газопроводе проводятся работы по осушке, говорится в... В настоящее время на газопроводе проводятся работы по осушке, говорится в... читать дальше

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оссельхозбанк (РСХБ) завершил размещение 4-летних облигаций серии БО-10Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации прошел 6 ноября. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых, ей соответствует доходность к погашению... Сбор заявок на облигации прошел 6 ноября. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых, ей соответствует доходность к погашению... читать дальше

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Американские фондовые индексы достигли новых исторических максимумов в начале торгов в пятницу. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск в пятницу вырос на 94,69 пункта (0,34%) и составил 27876,65 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск в пятницу вырос на 94,69 пункта (0,34%) и составил 27876,65 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на... Standard & Poor's 500 увеличился на... читать дальше

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