Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,8401 руб.

15 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2955 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8401 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,7225 руб., максимальный - 63,94 руб. Было заключено 10236 сделок. Объем торгов составил 37437,48 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,815 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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