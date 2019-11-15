ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 ноября в размере 63,8881 руб.

15 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 63,8881 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,20 коп.

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Рынок акций РФ завершил торги на повышательном тренде. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%). Поддержку рынку Азии также оказали данные о возобновлении роста... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%). Поддержку рынку Азии также оказали данные о возобновлении роста... читать дальше

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ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом") утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-001-03 на 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ранее объем выпуска был утвержден в размере 400 млн рублей. Ранее объем выпуска был утвержден в размере 400 млн рублей. Выпуск сроком обращения 3... Выпуск сроком обращения 3... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу, однако готовятся завершить неделю в минусе на фоне роста запасов в США и увеличения добычи в других странах, которые обеспечат достаточное предложение на мировом рынке. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на... Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на... читать дальше

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Представитель пресс-службы правительства ФРГ подтвердила "Интерфаксу" участие канцлера Германии Ангелы Меркель в саммите в "нормандском формате". "Да, я могу это подтвердить", - сказала собеседница агентства. "Да, я могу это подтвердить", - сказала собеседница агентства. Ранее канцелярия президента Франции сообщила, что... Ранее канцелярия президента Франции сообщила, что...

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Сбор зерна в России, по данным на 15 ноября, составил 124,8 млн тонн (в бункерном весе) против 115,3 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Основные уборочные работы идут на полях кукурузы, которые обмолочены на 84%. Собрано 13,1 млн тонн зерна... Основные уборочные работы идут на полях кукурузы, которые обмолочены на 84%. Собрано 13,1 млн тонн зерна... читать дальше

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Минюст зарегистрировал указание Банка России, которое предусматривает повышение требований к расчету собственных средств НПФ - в частности, устанавливается запрет на принятие к расчету структурных облигаций, говорится в сообщении ЦБ РФ. К тому же из расчета собственных... К тому же из расчета собственных... читать дальше

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Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции. В "нормандский формат" по урегулированию... В "нормандский формат" по урегулированию... читать дальше

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Первая нитка сухопутного отвода от газопровода "Северный поток 2" - Eugal - прошла испытания и 1 января 2020 года будет введена в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе оператора газопровода. В настоящее время на газопроводе проводятся работы по осушке, говорится в... В настоящее время на газопроводе проводятся работы по осушке, говорится в... читать дальше

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оссельхозбанк (РСХБ) завершил размещение 4-летних облигаций серии БО-10Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации прошел 6 ноября. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых, ей соответствует доходность к погашению... Сбор заявок на облигации прошел 6 ноября. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых, ей соответствует доходность к погашению... читать дальше

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Американские фондовые индексы достигли новых исторических максимумов в начале торгов в пятницу. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск в пятницу вырос на 94,69 пункта (0,34%) и составил 27876,65 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск в пятницу вырос на 94,69 пункта (0,34%) и составил 27876,65 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на... Standard & Poor's 500 увеличился на... читать дальше

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Банк "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) 15 ноября завершил размещение облигаций серии БО-001Р-06 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск сроком обращения один год размещен по открытой подписке. Номинал - 1 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения один год размещен по открытой подписке. Номинал - 1 тыс. рублей. Ставка... Ставка... читать дальше

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Права 5,4 тыс. дольщиков строительства жилья будут восстановлены в России по решению наблюдательного совета публично-правовой компании (ППК) "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства", сообщили в пятницу в пресс-службе организации. "Будут восстановлены... "Будут восстановлены... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в октябре упал на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно... Согласно... читать дальше

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ПАО "Россети" приняло решение 3 декабря досрочно погасить облигации серии БО-06 объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 8-го купонного периода. Погашение состоится в дату окончания 8-го купонного периода. Компания завершила размещение 30-летних биржевых облигаций серии... Компания завершила размещение 30-летних биржевых облигаций серии... читать дальше

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Заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность", заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью Fox Business. По его словам, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по... По его словам, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2955 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8401 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,7225 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,7225 руб.,... читать дальше

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