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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 1 ноября по 8 ноября на 2219 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1861 тыс. баррелей
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Moody's ухудшило прогнозы роста мирового ВВП в следующие два года, подтвердило прогнозы по РФ на 2019-2020 гг.
14 ноября 2019 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 1 ноября по 8 ноября на 2219 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1861 тыс. баррелей
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14 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2219 тыс. баррелей - до 449,001 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1861 тыс. баррелей и составили 219,09 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2477 тыс. баррелей, достигнув 116,655 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1250 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 950 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.14 ноября 2019 года 19:15
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.14 ноября 2019 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 1 ноября по 8 ноября на 2219 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1861 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2219 тыс. баррелей - до 449,001 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1861 тыс. баррелей и составили 219,09 млн баррелей,... читать дальше
.14 ноября 2019 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде вслед за фондовой Европой и фьючерсами в США, локомотивом отката выступали акции "Газпрома". Однако после выхода неплохого отчета за 9 месяцев по РСБУ акции "Газпрома" отыграли часть дневных потерь и удержали индекс МосБиржи... читать дальше
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.14 ноября 2019 года 18:21
Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10% - до 434,937 млрд рублей, свидетельствуют данные квартального отчета компании. Результат за 9 месяцев 2019 года получился... читать дальше
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