Запасы нефти в США выросли за период с 1 ноября по 8 ноября на 2219 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1861 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1250 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 950 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 1861 тыс. баррелей и составили 219,09 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

14 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 2219 тыс. баррелей - до 449,001 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Совкомбанк утвердил выпуск биржевых облигаций серии FIZL1 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Номинал - 1 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Номинал - 1 тыс. рублей. Заем будет размещен в рамках программы... Заем будет размещен в рамках программы... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2219 тыс. баррелей - до 449,001 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1861 тыс. баррелей и составили 219,09 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1861 тыс. баррелей и составили 219,09 млн баррелей,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде вслед за фондовой Европой и фьючерсами в США, локомотивом отката выступали акции "Газпрома". Однако после выхода неплохого отчета за 9 месяцев по РСБУ акции "Газпрома" отыграли часть дневных потерь и удержали индекс МосБиржи... читать дальше

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ООО "СФО БКС структурные ноты" в полном объеме разместило 3-летний выпуск структурных облигаций 3-й серии с залоговым обеспечением объемом 600 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу квалифицированных... Размещение прошло по закрытой подписке в пользу квалифицированных... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "СпецИнвестЛизинг" (Москва) серии 001P объемом до 3 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00489-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00489-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы... В рамках 15-летней программы... читать дальше

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Премьер РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил надежду, что однажды Россия будет готова к отмене пластиковой тары и правительство примет такое решение. Во время встречи с активистами всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой... читать дальше

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Акции "Газпрома" вечером в четверг отыграли почти все дневные потери после выхода неплохого отчета за 9 месяцев по РСБУ и удержали индекс МосБиржи от падения ниже 2900 пунктов. На "Московской бирже" к 18:14 мск акции "Газпрома" стоили 250,63 рубля (-0,5%), днем цена... На "Московской бирже" к 18:14 мск акции "Газпрома" стоили 250,63 рубля (-0,5%), днем цена... читать дальше

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Россия и Иордания за 8 месяцев этого года увеличили товарооборот на 20%, до $240 млн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в Аммане на пленарном заседании российско-иорданской межправкомиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического... читать дальше

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Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10% - до 434,937 млрд рублей, свидетельствуют данные квартального отчета компании. Результат за 9 месяцев 2019 года получился... Результат за 9 месяцев 2019 года получился... читать дальше

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