Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1354 руб.

14 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1715 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1354 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,9825 руб., максимальный - 64,2675 руб. Было заключено 9870 сделок. Объем торгов составил 38536,15 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,165 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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