Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 119,9 млрд руб.

14 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 119,9 млрд руб.

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АО "Группа Черкизово" планирует 20 ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5-10 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет... Ориентир ставки 1-го купона составляет... читать дальше

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По итогам 3-го квартала выручка ПАО "Мегафон" по МСФО\ выросла на 1,4% и составила 90 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сервисная выручка "Мегафона" сократилась за квартал на 1,5% - до 71,2 млрд рублей. Снижение показателя обусловлено отменой внутрисетевого... Сервисная выручка "Мегафона" сократилась за квартал на 1,5% - до 71,2 млрд рублей. Снижение показателя обусловлено отменой внутрисетевого... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций Краснодарского края серии 35003 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruАА-", сообщается в пресс-релизе агентства. По выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... По выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) не стоит больше снижать базовую процентную ставку в текущем году, полагает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер. Каждый из трех раз в этом году, когда Федрезерв снижал ставку, "я бы предпочел... Каждый из трех раз в этом году, когда Федрезерв снижал ставку, "я бы предпочел... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1140 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,223... читать дальше

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Дивиденды "Татнефти" по итогам 2019 года, согласно текущим ожиданиям, будут не ниже уровня 2018 года, заявил глава компании Наиль Маганов. "Учитывая благоприятные условия кредитования и низкий уровень долговой нагрузки, компания более активно использует заемные... "Учитывая благоприятные условия кредитования и низкий уровень долговой нагрузки, компания более активно использует заемные... читать дальше

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Экономика Германии в третьем квартале 2019 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Русал Братск" серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее агентством выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... Ранее агентством выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... читать дальше

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Владелец и президент "Евросиб СПб - Транспортные системы" Дмитрий Никитин предложил на президиуме Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) рассмотреть вопрос о возможной заморозке тарифов ОАО "РЖД" в 2020 году, ишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, в... По данным издания, в... читать дальше

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ЦБ РФ 12 ноября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 8 ноября по 5 декабря планирует приобрести валюту на 228,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,4... Минфин с 8 ноября по 5 декабря планирует приобрести валюту на 228,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,4... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,1974... читать дальше

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Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,1974... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,1974... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,1 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2927,79 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,76 пункта (0,192%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,76 пункта (0,192%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар США незначительно изменяется к большинству мировых валют, тогда как японская иена и швейцарский франк укрепились в условиях повышенного спроса на активы "тихой гавани". Участники рынка оценивают новую информацию о ходе торговых переговоров США и Китая, заявления... Участники рынка оценивают новую информацию о ходе торговых переговоров США и Китая, заявления... читать дальше

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Торги в четверг фондовый рынок России начал на позитиве вслед за нефтью, подогретой статистикой о ее запасах в США; динамика внешних фондовых площадок - смешанная. Европейские рынки акций снизились вчера на опасениях о торговле США и Китая. Европейские рынки акций снизились вчера на опасениях о торговле США и Китая. Американские... Американские... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,32/65,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 37 коп., Cредний курс продажи упал...

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