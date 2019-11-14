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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 119,9 млрд руб.
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14 ноября 2019 года 09:55

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 119,9 млрд руб.

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14 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 119,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -59,7 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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