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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2500,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2335,36 млрд руб.
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14 ноября 2019 года 09:29
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2500,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2335,36 млрд руб.
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14 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 ноября составили по Российской Федерации 2500,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2311 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2661,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2451,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 ноября составили 2335,36 млрд руб. против 2346,22355 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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14 ноября 2019 года 10:53
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.14 ноября 2019 года 10:53
По итогам 3-го квартала выручка ПАО "Мегафон" по МСФО\ выросла на 1,4% и составила 90 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сервисная выручка "Мегафона" сократилась за квартал на 1,5% - до 71,2 млрд рублей. Снижение показателя обусловлено отменой внутрисетевого... читать дальше
.14 ноября 2019 года 10:49
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.14 ноября 2019 года 10:45
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Экономика Германии в третьем квартале 2019 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил... читать дальше
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.14 ноября 2019 года 10:31
Владелец и президент "Евросиб СПб - Транспортные системы" Дмитрий Никитин предложил на президиуме Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) рассмотреть вопрос о возможной заморозке тарифов ОАО "РЖД" в 2020 году, ишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, в... читать дальше
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ЦБ РФ 12 ноября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 8 ноября по 5 декабря планирует приобрести валюту на 228,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,4... читать дальше
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.14 ноября 2019 года 10:20
Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,1974... читать дальше
.14 ноября 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,1 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2927,79 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,76 пункта (0,192%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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.14 ноября 2019 года 10:08
Торги в четверг фондовый рынок России начал на позитиве вслед за нефтью, подогретой статистикой о ее запасах в США; динамика внешних фондовых площадок - смешанная. Европейские рынки акций снизились вчера на опасениях о торговле США и Китая. Американские... читать дальше
.14 ноября 2019 года 10:03
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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,32/65,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 37 коп., Cредний курс продажи упал...
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