Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3056 руб.

13 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3056 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,1225 руб., максимальный - 64,4575 руб. Было заключено 11674 сделки. Объем торгов составил 51382,3 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,42 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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