Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,808 руб.

13 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2967 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,808 руб.

Минимальный курс евро составил 70,5825 руб., максимальный - 70,9775 руб. Было заключено 3545 сделок. Объем торгов составил 18622,42 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,785 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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