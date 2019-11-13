Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -59,7 млрд руб.

13 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -59,7 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,27 пункта (0,585%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2933,89 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47638,470 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 502,345 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7852 руб. Минимальный курс евро составил 70,595 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,595 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1561 руб. Минимальный курс юаня составил 9,14 руб., максимальный - 9,1857... Минимальный курс юаня составил 9,14 руб., максимальный - 9,1857... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3295 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,337 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рост потребительских цен в Индии ускорился третий месяц подряд в октябре 2019 года, превысив среднесрочный целевой показатель ЦБ страны на уровне 4%. Потребительская инфляция достигла 4,62% в годовом выражении в прошлом месяце против 3,99% в сентябре, свидетельствуют... Потребительская инфляция достигла 4,62% в годовом выражении в прошлом месяце против 3,99% в сентябре, свидетельствуют... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продавцов на фоне снижения мировых площадок из-за разочарований инвесторов заявлениями президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем. В среду снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на... В среду снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в среду на новостях о том, что ОПЕК не исключает резкого понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель. ОПЕК видит возможность для "резкого" понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель,... ОПЕК видит возможность для "резкого" понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель,... читать дальше

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Текущий курс политики Федеральной резервной системы (ФРС), вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста, считает председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого... читать дальше

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Состояние озимых культуры в России пока не вызывает тревоги - посевы взошли дружно, их состояние в основном удовлетворительное. Но задержка теплой погоды, которая стоит в основных зернопроизводящих регионах, может обернуться проблемами, считают некоторые специалисты, опрошенные... читать дальше

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ОО "Группа компаний "Самолет" в рамках оферты выкупило 475 тыс. 700 облигаций серии БО-П04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент приобрел 95,14%... Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент приобрел 95,14%... читать дальше

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осковский кредитный банк (МКБ) полностью разместил 3-летний выпуск инвестиционных облигаций серии БСО-П07 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение выпуска началось 13 ноября. Ставка 1-3-го купона установлена на уровне 3% годовых,... Размещение выпуска началось 13 ноября. Ставка 1-3-го купона установлена на уровне 3% годовых,... читать дальше

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Эмитентам, которые публикуют консолидированную финансовую отчетность, будет предлагаться раскрывать в отчете эмитента информацию, например, о ключевых дебиторах, кредиторах, поставщиках, также в разрезе всей группы компаний, сообщила журналистам директор департамента... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (Омская область) серии 001P объемом 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. серии 001P объемом 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00497-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00497-R-001P-02E. В... В... читать дальше

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Фондовый рынок США начал торги на понижательном тренде, трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе и оценивают заявления президента США Дональда Трампа относительно торговли с Китаем. Пауэлл выступит с... Пауэлл выступит с... читать дальше

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АО "Полипласт" в рамках оферты выкупило 16 тыс. 109 облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 650 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 2,48%... Объем выпуска составляет 650 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 2,48%... читать дальше

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