Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 ноября

12 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 13 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2987 (-24,34) руб./грамм; на серебро - 34,65 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1802,46 (-14) руб./грамм; на палладий - 3492,02 (-42,27) руб./грамм.

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бербанк России разместил 94,7% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-162R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 947,021 млн рублей, 23,66% выпуска ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-163R номинальным объемом 1 млрд рублей на 236,576 млн рублей и 96,75% выпуска... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,3 пункта (0,348%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2951,16 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48140,815 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 132,950 млрд руб., или на...

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АО "Газпром нефть" завершило размещение облигаций серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 28 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 28 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к... Ставке соответствует доходность к... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1324 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1175 руб., максимальный - 9,1579... Минимальный курс юаня составил 9,1175 руб., максимальный - 9,1579... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9883 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 363 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5384 руб. Минимальный курс евро составил 70,35 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,35 руб.,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Краснодарского края серии 35003 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "А(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга,... Выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга,... читать дальше

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Фондовый рынок РФ, открывшийся в зеленой зоне, завершил вторник в красной зоне, несмотря на благоприятный внешний фон. Европейские фондовые индексы в основном повышались весь день. Европейские фондовые индексы в основном повышались весь день. Азиатские фондовые индикаторы продемонстрировали позитивную динамику по итогам... Азиатские фондовые индикаторы продемонстрировали позитивную динамику по итогам... читать дальше

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Минфин России подготовил проект положительного отзыва правительства на депутатский законопроект, который выводит кредитные организации, торгующиеся на рынке, из-под общего правила выкупа акций миноритариями. Законопроект был внесен в Госдуму в октябре группой депутатов... Законопроект был внесен в Госдуму в октябре группой депутатов... читать дальше

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Во вторник изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций незначительны на фоне отсутствия ярко выраженной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries); глобальные инвесторы не предпринимают активных действий на рынке в ожидании заявлений... читать дальше

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Росбанк установил ставку 6-7-го купонов облигаций серии БО-14 в размере 8% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 10,4% годовых. По бондам 2... Бумаги объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 10,4% годовых. По бондам 2... читать дальше

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Члены Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить поэтапное внедрение системы маркировки лекарственных препаратов, определив период ее внедрения с 1 января... читать дальше

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ООО "ДелоПортс" установило ставку 9-10-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент завершил размещение 10-летних дебютных бондов на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых.... Эмитент завершил размещение 10-летних дебютных бондов на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых.... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К201 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 9,20% выпуска на 1,84 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 7 ноября. Ставка купона установлена в размере 6,20%... Сбор заявок на бонды прошел 7 ноября. Ставка купона установлена в размере 6,20%... читать дальше

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В начале торгов во вторник американские фондовые индексы повышаются, инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем, а также решения президента Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили. Индекс Dow... Индекс Dow... читать дальше

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