Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1183 руб.

11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1183 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1021 руб., максимальный - 9,1281 руб. Было заключено 292 сделки. Объем торгов составил 561,26 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1111 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.