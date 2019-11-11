Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,4649 руб.

11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4649 руб.

Минимальный курс евро составил 70,385 руб., максимальный - 70,57 руб. Была заключена 2921 сделка. Объем торгов составил 9780,67 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,5 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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