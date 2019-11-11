ЦБ РФ установил курс евро с 12 ноября в размере 70,4759 руб.

11 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 70,4759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,48 коп.

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В октябре 2019 г. потребительские цены в Белоруссии выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года инфляция составила 3,9%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат). Годовая инфляция в октябре (по сравнению с октябрем 2018... Годовая инфляция в октябре (по сравнению с октябрем 2018... читать дальше

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Средняя цена на дизельное топливо на автозаправках Москвы на минувшей неделе снизилась после 6 недель роста, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Так, средние цены на ДТ по итогам минувшей недели снизились на 5 копеек - до 46,56... Так, средние цены на ДТ по итогам минувшей недели снизились на 5 копеек - до 46,56... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2019 года снизился на 10,1% и составило $123,334 млрд по сравнению м $137,205 млрд в январе-сентябре 2018 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Объем экспорта за 9... Объем экспорта за 9... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,41 пункта (0,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2959,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2972,39 (-0,03%) пункта,... читать дальше

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АО им. Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) выставило три оферты по облигациям серии 001P-01, говорится в сообщениях компании. Период предъявления первой оферты - с 13 по 24 декабря 2021 года, второй оферты - с 14 по 25 марта 2022 года, третьей оферты - с 20 июня по 1... Период предъявления первой оферты - с 13 по 24 декабря 2021 года, второй оферты - с 14 по 25 марта 2022 года, третьей оферты - с 20 июня по 1... читать дальше

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За январь-октябрь т.г. грузооборот морских портов России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 701,48 млн тонн, говорится в сообщении Росморечфлота. Объем перевалки сухих грузов составил 313,88 млн тонн (-3,5%), наливных грузов - 387,6... Объем перевалки сухих грузов составил 313,88 млн тонн (-3,5%), наливных грузов - 387,6... читать дальше

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В понедельник никель в ходе торгов в Лондоне подешевел до минимума с августа на новостях о том, что Индонезия снимает временные ограничения на экспорт никелевой руды. Девять компаний получили разрешение на экспорт после краткого запрета на поставки руды за рубеж, еще... Девять компаний получили разрешение на экспорт после краткого запрета на поставки руды за рубеж, еще... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,38/64,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2019 года вырос на 0,5% по отношению к сентябрю. Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ РФ. Индекс реального... читать дальше

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Фьючерсы на пальмовое масло подскочили до максимального уровня за два года в понедельник после выхода данных о запасах, производстве и экспорте из Малайзии, которая является вторым по величине в мире поставщиком. Январские фьючерсы на пальмовое масло на бирже... Январские фьючерсы на пальмовое масло на бирже... читать дальше

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Общее число DDoS-атак в мире в третьем квартале 2019 года увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского". "По итогам третьего квартала 2019 года общее число DDoS-атак увеличилось на треть (32%) по... "По итогам третьего квартала 2019 года общее число DDoS-атак увеличилось на треть (32%) по... читать дальше

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Индонезия в октябре увеличила экспорт олова на 11,3% относительно предшествующего месяца. Отгрузка олова в чушках и оловянного припоя за рубеж в прошлом месяце составила 5 тыс. 816,1 тонны по сравнению с 5 тыс. 225,3 тонны в сентябре, сообщило министерство торговли... Отгрузка олова в чушках и оловянного припоя за рубеж в прошлом месяце составила 5 тыс. 816,1 тонны по сравнению с 5 тыс. 225,3 тонны в сентябре, сообщило министерство торговли... читать дальше

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Во вторник, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1583,52 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 12 ноября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75375,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают опускаться в ходе торгов в понедельник, на прошлой неделе они достигли максимума за полтора месяца. Двигателями рынка являются новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также заявления высокопоставленных представителей... Двигателями рынка являются новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также заявления высокопоставленных представителей... читать дальше

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BP не планирует покупать акции Saudi Aramco в ходе IPO. "Нет, BP, видимо, не логично покупать акции Saudi Aramco", - сказал журналистам глава BP Роберт Дадли, отвечая на соответствующий вопрос. В конце прошлой недели Саудовская Аравия официально объявила о планах размещения... читать дальше

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