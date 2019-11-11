Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1234 руб.

11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1234 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1096 руб., максимальный - 9,137 руб. Было заключено 53 сделки. Объем торгов составил 191,51 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1264 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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