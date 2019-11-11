11 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Сентябрь 2019
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Сентябрь 2019
|12:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|III квартал 2019
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Сентябрь 2019
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11 ноября 2019 года 16:36
В октябре 2019 г. потребительские цены в Белоруссии выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года инфляция составила 3,9%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).
Годовая инфляция в октябре (по сравнению с октябрем 2018... читать дальше
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11 ноября 2019 года 16:27
Средняя цена на дизельное топливо на автозаправках Москвы на минувшей неделе снизилась после 6 недель роста, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, средние цены на ДТ по итогам минувшей недели снизились на 5 копеек - до 46,56... читать дальше
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11 ноября 2019 года 16:19
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2019 года снизился на 10,1% и составило $123,334 млрд по сравнению м $137,205 млрд в январе-сентябре 2018 года, сообщается в информации ЦБ РФ.
Объем экспорта за 9... читать дальше
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11 ноября 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,41 пункта (0,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2959,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2972,39 (-0,03%) пункта,... читать дальше
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11 ноября 2019 года 16:14
АО им. Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) выставило три оферты по облигациям серии 001P-01, говорится в сообщениях компании.
Период предъявления первой оферты - с 13 по 24 декабря 2021 года, второй оферты - с 14 по 25 марта 2022 года, третьей оферты - с 20 июня по 1... читать дальше
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11 ноября 2019 года 16:11
За январь-октябрь т.г. грузооборот морских портов России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 701,48 млн тонн, говорится в сообщении Росморечфлота.
Объем перевалки сухих грузов составил 313,88 млн тонн (-3,5%), наливных грузов - 387,6... читать дальше
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11 ноября 2019 года 16:03
В понедельник никель в ходе торгов в Лондоне подешевел до минимума с августа на новостях о том, что Индонезия снимает временные ограничения на экспорт никелевой руды.
Девять компаний получили разрешение на экспорт после краткого запрета на поставки руды за рубеж, еще... читать дальше
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11 ноября 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,38/64,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...
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11 ноября 2019 года 15:57
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2019 года вырос на 0,5% по отношению к сентябрю. Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ РФ. Индекс реального... читать дальше
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11 ноября 2019 года 15:50
Фьючерсы на пальмовое масло подскочили до максимального уровня за два года в понедельник после выхода данных о запасах, производстве и экспорте из Малайзии, которая является вторым по величине в мире поставщиком.
Январские фьючерсы на пальмовое масло на бирже... читать дальше
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11 ноября 2019 года 15:43
Общее число DDoS-атак в мире в третьем квартале 2019 года увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского".
"По итогам третьего квартала 2019 года общее число DDoS-атак увеличилось на треть (32%) по... читать дальше
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11 ноября 2019 года 15:35
Индонезия в октябре увеличила экспорт олова на 11,3% относительно предшествующего месяца.
Отгрузка олова в чушках и оловянного припоя за рубеж в прошлом месяце составила 5 тыс. 816,1 тонны по сравнению с 5 тыс. 225,3 тонны в сентябре, сообщило министерство торговли... читать дальше
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11 ноября 2019 года 15:30
Во вторник, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1583,52 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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11 ноября 2019 года 15:30
Во вторник, 12 ноября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75375,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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11 ноября 2019 года 15:28
Нефтяные цены продолжают опускаться в ходе торгов в понедельник, на прошлой неделе они достигли максимума за полтора месяца.
Двигателями рынка являются новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также заявления высокопоставленных представителей... читать дальше
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11 ноября 2019 года 15:23
BP не планирует покупать акции Saudi Aramco в ходе IPO. "Нет, BP, видимо, не логично покупать акции Saudi Aramco", - сказал журналистам глава BP Роберт Дадли, отвечая на соответствующий вопрос. В конце прошлой недели Саудовская Аравия официально объявила о планах размещения... читать дальше
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