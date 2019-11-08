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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,8219 руб.
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08 ноября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,8219 руб.
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8 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8219 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,585 руб., максимальный - 63,9775 руб. К этому времени было заключено 22286 сделок. Объем торгов составил 125790,32 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,79 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.08 ноября 2019 года 19:15
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