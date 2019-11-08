Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,7619 руб.

8 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7619 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,5575 руб., максимальный - 63,895 руб. Было заключено 11664 сделки. Объем торгов составил 50088,02 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,745 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.