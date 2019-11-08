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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,7298 руб.
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Инфляция в России в октябре составила 0,1%
В октябре потребительские цены в РФ выросли на 0,1% после снижения на 0,2% в сентябре, сообщил Росстат. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,2%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,8%
 
СБП хочет упростить оплату онлайн-покупок до одного клика
Система быстрых платежей (СБП) Центробанка разрабатывает способы, как упростить платежи через нее в интернете. Один из них – возможность оплаты на сайте торговой точки за несколько кликов, вводя минимум данных, пишут "Ведомости", ссылаясь на свои...
 
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год
Большинство фирм в РФ увеличило зарплаты своих работников за последний год, говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY). Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать....
 
Биометрию внедрят в банкоматы и спортклубы
Российские компании активно расширяют возможности использования системы распознавания лиц: биометрия встраивается в банкоматы и уже тестируется для прохода в фитнес-клубы, пишут "Известия", ссылаясь на сточники в "Ростелекоме" и в фирме NtechLab —...
 
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08 ноября 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,7298 руб.

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8 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 63,7298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,18 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
08 ноября 2019 года 19:17
"Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ИС петролеум" объемом 1 млрд рублей
Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Ист Сайбериан петролеум" ("ИС петролеум"") серии 001P объемом 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер 4-00448-R-001P-02E.

В рамках 50-летней...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1341 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1341 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1141 руб., максимальный - 9,1514...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,8219 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8219 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,4511 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4511 руб.

Минимальный курс евро составил 70,24 руб.,...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов на 1,2-1,3%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне дешевеющей нефти и коррекции мировых фондовых площадок после продолжительного ралли.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), в...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 18:51
Цены на нефть ускорили снижение
Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются в пятницу на фоне сомнений в отмене США пошлин в отношении продукции из Китая.

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в пятницу, что США еще не согласились на отмену пошлин на продукцию из...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 18:48
Индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до максимума за 4 месяца, ожидалось снижение
Индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 95,7 пункта - максимальной отметки за последние четыре месяца, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. В октябре его значение составляло 95,5...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 18:46
"ДОМ.РФ" исполнил оферту по бондам серий БО-06 и БО-07 на 5,3 млрд рублей
АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты выкупило 3 млн 3,867 тыс. облигаций серии БО-06 и 2 млн 298,503 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях компании.

Объем каждого из выпусков составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 18:44
Сбербанк устранил сбой в работе банкоматов и онлайн-банка
Сбербанк России устранил временные затруднения при проведении операций в системе "Сбербанк-онлайн" и устройствах самообслуживания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. "Все системы банка работают в штатном режиме", - отметила пресс-служба.

Ранее в пятницу клиенты...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 18:34
Ставка 9-12-го купонов облигаций Росэксимбанка 1-й серии установлена в размере 6,9%
Росэксимбанк определил ставку 9-12-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,9% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона - 8,3% годовых. По облигациям 22 ноября предстоит...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 18:25
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Фондовый рынок США начал торги в пятницу в красной зоне на заявлениях президента США Дональда Трампа, которые ослабили оптимизм в отношении торгового соглашения с Китаем. Трамп сказал журналистам в пятницу, что США еще не согласились на отмену пошлин на продукцию из...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 18:14
Ставки по ипотечным кредитам в США снизились после роста в течение трех недели подряд
Ставки ипотечного кредитования в США снизились после повышения три недели подряд, сообщает MarketWatch.

Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке уменьшилась до 3,69% по сравнению с 3,78% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре государственной...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 18:06
Доллар растет к основным мировым валютам пятую сессию подряд
Курс доллара США поднимается к большинству мировых валют в ходе торгов в пятницу, демонстрируя рост пятую сессию подряд, на фоне оптимизма инвесторов относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Американская валюта резко выросла накануне на сигналах о...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 17:54
Банкоматы, отделения и онлайн-банк Сбербанка работают со сбоями
В работе онлайн-банка и мобильного приложения Сбербанка наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента банка.

В пресс-службе Сбербанка уточнили, что сбой коснулся также устройств самообслуживания и отделений банка.

"В настоящее время у некоторой части...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 17:38
В январе-сентябре контейнерооборот в российских портах вырос на 5,1%
Контейнерооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2019 года составил 3,96 млн TEU, что на 5,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в аналитическом обзоре ЗАО "Морцентр ТЭК".

В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество гружёных контейнеров...    читать дальше
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08 ноября 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,7619 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7619 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,5575 руб.,...    читать дальше
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