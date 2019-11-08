ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,7298 руб.

8 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 63,7298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,18 коп.

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Ист Сайбериан петролеум" ("ИС петролеум"") серии 001P объемом 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00448-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00448-R-001P-02E. В рамках 50-летней... В рамках 50-летней... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1341 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1141 руб., максимальный - 9,1514... Минимальный курс юаня составил 9,1141 руб., максимальный - 9,1514... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8219 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4511 руб. Минимальный курс евро составил 70,24 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,24 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне дешевеющей нефти и коррекции мировых фондовых площадок после продолжительного ралли. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), в... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются в пятницу на фоне сомнений в отмене США пошлин в отношении продукции из Китая. Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в пятницу, что США еще не согласились на отмену пошлин на продукцию из... Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в пятницу, что США еще не согласились на отмену пошлин на продукцию из... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 95,7 пункта - максимальной отметки за последние четыре месяца, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. В октябре его значение составляло 95,5... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты выкупило 3 млн 3,867 тыс. облигаций серии БО-06 и 2 млн 298,503 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях компании. Объем каждого из выпусков составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким... Объем каждого из выпусков составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким... читать дальше

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Сбербанк России устранил временные затруднения при проведении операций в системе "Сбербанк-онлайн" и устройствах самообслуживания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. "Все системы банка работают в штатном режиме", - отметила пресс-служба. Ранее в пятницу клиенты... Ранее в пятницу клиенты... читать дальше

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Росэксимбанк определил ставку 9-12-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,9% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона - 8,3% годовых. По облигациям 22 ноября предстоит... Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона - 8,3% годовых. По облигациям 22 ноября предстоит... читать дальше

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Фондовый рынок США начал торги в пятницу в красной зоне на заявлениях президента США Дональда Трампа, которые ослабили оптимизм в отношении торгового соглашения с Китаем. Трамп сказал журналистам в пятницу, что США еще не согласились на отмену пошлин на продукцию из... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США снизились после повышения три недели подряд, сообщает MarketWatch. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке уменьшилась до 3,69% по сравнению с 3,78% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре государственной... Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке уменьшилась до 3,69% по сравнению с 3,78% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре государственной... читать дальше

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Курс доллара США поднимается к большинству мировых валют в ходе торгов в пятницу, демонстрируя рост пятую сессию подряд, на фоне оптимизма инвесторов относительно хода торговых переговоров США и Китая. Американская валюта резко выросла накануне на сигналах о... Американская валюта резко выросла накануне на сигналах о... читать дальше

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В работе онлайн-банка и мобильного приложения Сбербанка наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента банка. В пресс-службе Сбербанка уточнили, что сбой коснулся также устройств самообслуживания и отделений банка. В пресс-службе Сбербанка уточнили, что сбой коснулся также устройств самообслуживания и отделений банка. "В настоящее время у некоторой части... "В настоящее время у некоторой части... читать дальше

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Контейнерооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2019 года составил 3,96 млн TEU, что на 5,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в аналитическом обзоре ЗАО "Морцентр ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество гружёных контейнеров... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество гружёных контейнеров... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7619 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,5575 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,5575 руб.,... читать дальше

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