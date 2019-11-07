Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5569 руб.

7 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5569 руб.

Минимальный курс евро составил 70,39 руб., максимальный - 70,71 руб. Была заключена 3201 сделка. Объем торгов составил 14373,22 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,6675 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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