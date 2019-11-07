ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 ноября в размере 63,7298 руб.

7 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 63,7298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,18 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,7 пункта (0,929%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3008,54 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48533,011 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 583,629 млрд руб., или на...

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Сбербанк России разместил 99,98% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-156R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2,99 млрд рублей, 32,69% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-159R на номинальным объемом 3 млрд рублей на 0,98 млрд рублей, 86,61%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 250 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7216 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1274 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1001 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1001 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 747 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5437 руб. Минимальный курс евро составил 70,315 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,315 руб.,... читать дальше

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) понизила свой прогноз по мировому производству зерновых в этом году, что связано с пересмотром прогноза по урожаю фуражного зерна и пшеницы в сторону понижения. Тем не менее, за год мировое... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми площадками на фоне свежих новостей о прогрессе в торговых переговорах США и Китая. Индекс МосБиржи достиг нового рубежа и превысил 3000 пунктов. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос всего на... В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос всего на... читать дальше

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Задачей Банка России является обеспечение ценовой стабильности, ЦБ не будет поддерживать рост российской экономики ценой разгона инфляции, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи, организованной Ассоциацией европейского бизнеса. "Мы не действовали и... читать дальше

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Десятки тысяч пассажиров столкнулись с проблемами из-за забастовки бортпроводников и пилотов авиакомпании Lufthansa, сообщают немецкие СМИ. В общей сложности в четверг отменены 700 авиарейсов в аэропортах Германии. Забастовка затронула, в частности, крупнейшие аэропорты страны -... читать дальше

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Мировые цены на продовольствие выросли в октябре впервые за пять месяцев, поскольку международные котировки на сахар и основные зерновые значительно выросли, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), Индекс... Индекс... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг, улучшению настроений инвесторов способствовали сообщения о том, что Китай и США согласились на постепенное снижение пошлин на товары в рамках подготовки торгового соглашения. За последние две недели... За последние две недели... читать дальше

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оссельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-10Р объемом 5 млрд рублей на уровне 7,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,12% годовых. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Россия в октябре экспортировала 30 тыс. тонн подсолнечника, что в пять раз больше, чем год назад, сообщает центр "СовЭкон". Как ранее заявляли эксперты, в этом году Россия может обновить рекорд по сбору подсолнечника, урожай оценивается в 13,9 млн тонн (оценка начала октября)... читать дальше

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Чистая прибыль Commerzbank AG, второго по величине банка Германии, в третьем квартале 2019 года выросла на 35% - до 294 млн евро по сравнению с 218 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в пресс-релизе банка, квартальная выручка Commerzbank... Как сообщается в пресс-релизе банка, квартальная выручка Commerzbank... читать дальше

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оссельхозбанк 11 ноября планирует с 11:00 до 12:00 МСК собирать заявки на 3-летние облигаций серии БО-01R-Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Бонды будут размещаться по открытой подписке в рамках программы облигаций банка серии 001Р на... Бонды будут размещаться по открытой подписке в рамках программы облигаций банка серии 001Р на... читать дальше

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