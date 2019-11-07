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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2249,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2342,42 млрд руб.
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07 ноября 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2249,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2342,42 млрд руб.
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7 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 ноября составили по Российской Федерации 2249,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2096,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1629,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1421,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 ноября составили 2342,42 млрд руб. против 2917,02247 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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07 ноября 2019 года 09:34
На рынках акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не сформировалось четко выраженной тенденции, поскольку инвесторы обеспокоены вероятной задержкой в подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщает MarketWatch. Сводный индекс... читать дальше
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.07 ноября 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2249,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2342,42 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 ноября составили по Российской Федерации 2249,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2096,8 млрд руб. На... читать дальше
.07 ноября 2019 года 09:20
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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-318 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
.07 ноября 2019 года 09:11
Японская Toyota Motor Corp. увеличила операционную прибыль во втором квартале 2020 финансового года и объявила программу выкупа собственных акций объемом 200 млрд иен ($1,8 млрд). Как сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, его операционная прибыль в июле-сентябре... читать дальше
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В России к 6 ноября озимые культуры под урожай 2020 года посеяны на 18,05 млн га, что на 3,2% больше, чем прогнозировалось, сообщает Минсельхоз. На аналогичную дату прошлого года озимые были размещены на 17,6 млн га. Как считают эксперты зернового рынка, по... читать дальше
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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США снижается в паре с японской иеной на неуверенности трейдеров в том, когда США и Китай смогут подписать соглашение о первом этапе урегулирования торгового спора. По состоянию на 8:47 мск за доллар давали 108,73 иены против... читать дальше
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Банк России своим приказом отозвал лицензию у ПАО АКБ "Чувашкредитпромбанк" (г.Чебоксары, рег. № 1280 от 24.12.1990). Как говорится в сообщении ЦБ РФ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации... читать дальше
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.07 ноября 2019 года 08:37
Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться после трехдневного ралли под влиянием нескольких негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе. Кроме того, участников рынка беспокоит вероятность задержки подписания торгового соглашения между... читать дальше
.07 ноября 2019 года 08:33
В январе-сентябре т.г. общая сумма выплат членам правления НК "Роснефть" сократилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,97 млрд с 3,01 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета компании. В выплатах за 9 месяцев 2019 года 1,51 млрд рублей... читать дальше
.07 ноября 2019 года 08:30
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.07 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95116,41 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.07 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1753,14 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.07 ноября 2019 года 08:25
Турция разместила 5-летние еврооблигации на $2,5 млрд с доходностью 5,7%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,95%, затем он был снижен до 5,75%. Организаторами сделки выступили JP Morgan,... читать дальше
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