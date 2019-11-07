07 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Сентябрь 2019
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Сентябрь 2019
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Ноябрь 2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 октября по 02 ноября
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 октября
Это автоматическое сообщение.
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07 ноября 2019 года 09:34
На рынках акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не сформировалось четко выраженной тенденции, поскольку инвесторы обеспокоены вероятной задержкой в подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщает MarketWatch.
Сводный индекс... читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:28
Счетная палата РФ видит риски неисполнения расходов в полном объеме, указывается оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года, опубликованном на сайте Счетной палаты, оперативный доклад .
Федеральный бюджет РФ за указанный... читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 ноября составили по Российской Федерации 2249,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2096,8 млрд руб.
На... читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:20
Выручка ПАО "Ростелеком" в 3-м квартале 2019 года по МСФО увеличилась на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 83,7 млрд рублей, говорится в финотчете компании.
Рост показателя OIBDA составил 2%, он достиг 27,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA... читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:14
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-318 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:11
Японская Toyota Motor Corp. увеличила операционную прибыль во втором квартале 2020 финансового года и объявила программу выкупа собственных акций объемом 200 млрд иен ($1,8 млрд).
Как сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, его операционная прибыль в июле-сентябре... читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:03
В России к 6 ноября озимые культуры под урожай 2020 года посеяны на 18,05 млн га, что на 3,2% больше, чем прогнозировалось, сообщает Минсельхоз.
На аналогичную дату прошлого года озимые были размещены на 17,6 млн га.
Как считают эксперты зернового рынка, по... читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:55
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США снижается в паре с японской иеной на неуверенности трейдеров в том, когда США и Китай смогут подписать соглашение о первом этапе урегулирования торгового спора.
По состоянию на 8:47 мск за доллар давали 108,73 иены против... читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:45
Банк России своим приказом отозвал лицензию у ПАО АКБ "Чувашкредитпромбанк" (г.Чебоксары, рег. № 1280 от 24.12.1990).
Как говорится в сообщении ЦБ РФ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации... читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:44
Торги в среду американские фондовые индексы без единой динамики, давление на рынок оказали опасения по поводу торгового соглашения США и Китая.
Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,07 пункта (0,00%) и составил 27492,56 пункта. Nasdaq Composite снизился на... читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:37
Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться после трехдневного ралли под влиянием нескольких негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе.
Кроме того, участников рынка беспокоит вероятность задержки подписания торгового соглашения между... читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:33
В январе-сентябре т.г. общая сумма выплат членам правления НК "Роснефть" сократилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,97 млрд с 3,01 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета компании.
В выплатах за 9 месяцев 2019 года 1,51 млрд рублей... читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,31 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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07 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95116,41 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1753,14 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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07 ноября 2019 года 08:25
Турция разместила 5-летние еврооблигации на $2,5 млрд с доходностью 5,7%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,95%, затем он был снижен до 5,75%.
Организаторами сделки выступили JP Morgan,... читать дальше
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