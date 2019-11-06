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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 ноября
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Инфляция в России в октябре составила 0,1%
В октябре потребительские цены в РФ выросли на 0,1% после снижения на 0,2% в сентябре, сообщил Росстат. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,2%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,8%
 
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06 ноября 2019 года 15:22

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 ноября

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6 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3043,19 (-16,37) руб./грамм; на серебро - 36,89 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1897,2 (-6,13) руб./грамм; на палладий - 3632,9 (+1,12) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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07 ноября 2019 года 09:34
Рынки акций Азии торгуются без единой тенденции
На рынках акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не сформировалось четко выраженной тенденции, поскольку инвесторы обеспокоены вероятной задержкой в подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:28
Счетная палата видит риски неисполнения расходов федбюджета в полном объеме
Счетная палата РФ видит риски неисполнения расходов в полном объеме, указывается оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года, опубликованном на сайте Счетной палаты, оперативный доклад .

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07 ноября 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2249,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2342,42 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 ноября составили по Российской Федерации 2249,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2096,8 млрд руб.

На...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:20
Квартальная выручка "Ростелекома" выросла на 5%
Выручка ПАО "Ростелеком" в 3-м квартале 2019 года по МСФО увеличилась на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 83,7 млрд рублей, говорится в финотчете компании.

Рост показателя OIBDA составил 2%, он достиг 27,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:14
ВТБ разместит 8 ноября однодневные бонды серии КС-3-318 на 75 млрд рублей
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-318 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:11
Toyota во 2-м финквартале увеличила прибыль на 14%
Японская Toyota Motor Corp. увеличила операционную прибыль во втором квартале 2020 финансового года и объявила программу выкупа собственных акций объемом 200 млрд иен ($1,8 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, его операционная прибыль в июле-сентябре...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 09:03
В России площадь под озимыми к 6 ноября превысила 18 млн га - Минсельхоз
В России к 6 ноября озимые культуры под урожай 2020 года посеяны на 18,05 млн га, что на 3,2% больше, чем прогнозировалось, сообщает Минсельхоз.

На аналогичную дату прошлого года озимые были размещены на 17,6 млн га.

Как считают эксперты зернового рынка, по...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:55
Доллар США дешевеет к иене
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США снижается в паре с японской иеной на неуверенности трейдеров в том, когда США и Китай смогут подписать соглашение о первом этапе урегулирования торгового спора.

По состоянию на 8:47 мск за доллар давали 108,73 иены против...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:45
ЦБ отозвал лицензию у "Чувашкредитпромбанка"
Банк России своим приказом отозвал лицензию у ПАО АКБ "Чувашкредитпромбанк" (г.Чебоксары, рег. № 1280 от 24.12.1990).

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:44
Американские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно по итогам торгов
Торги в среду американские фондовые индексы без единой динамики, давление на рынок оказали опасения по поводу торгового соглашения США и Китая.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,07 пункта (0,00%) и составил 27492,56 пункта. Nasdaq Composite снизился на...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:37
Нефть слабо дешевеет после падения цен накануне
Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться после трехдневного ралли под влиянием нескольких негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе.

Кроме того, участников рынка беспокоит вероятность задержки подписания торгового соглашения между...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:33
Выплаты правлению "Роснефти" снизились за 9 месяцев на 1,2%
В январе-сентябре т.г. общая сумма выплат членам правления НК "Роснефть" сократилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,97 млрд с 3,01 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета компании.

В выплатах за 9 месяцев 2019 года 1,51 млрд рублей...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,31 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,31 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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07 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95116,41 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95116,41 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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07 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1753,14 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1753,14 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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07 ноября 2019 года 08:25
Турция разместила 5-летние евробонды на $2,5 млрд под 5,7%
Турция разместила 5-летние еврооблигации на $2,5 млрд с доходностью 5,7%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,95%, затем он был снижен до 5,75%.

Организаторами сделки выступили JP Morgan,...    читать дальше
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