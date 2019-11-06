Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 ноября

6 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 7 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3043,19 (-16,37) руб./грамм; на серебро - 36,89 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1897,2 (-6,13) руб./грамм; на палладий - 3632,9 (+1,12) руб./грамм.

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На рынках акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не сформировалось четко выраженной тенденции, поскольку инвесторы обеспокоены вероятной задержкой в подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщает MarketWatch. Сводный индекс... Сводный индекс... читать дальше

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Счетная палата РФ видит риски неисполнения расходов в полном объеме, указывается оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года, опубликованном на сайте Счетной палаты, оперативный доклад . Федеральный бюджет РФ за указанный... Федеральный бюджет РФ за указанный... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 ноября составили по Российской Федерации 2249,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2096,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Выручка ПАО "Ростелеком" в 3-м квартале 2019 года по МСФО увеличилась на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 83,7 млрд рублей, говорится в финотчете компании. Рост показателя OIBDA составил 2%, он достиг 27,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA... Рост показателя OIBDA составил 2%, он достиг 27,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-318 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Японская Toyota Motor Corp. увеличила операционную прибыль во втором квартале 2020 финансового года и объявила программу выкупа собственных акций объемом 200 млрд иен ($1,8 млрд). Как сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, его операционная прибыль в июле-сентябре... Как сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, его операционная прибыль в июле-сентябре... читать дальше

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В России к 6 ноября озимые культуры под урожай 2020 года посеяны на 18,05 млн га, что на 3,2% больше, чем прогнозировалось, сообщает Минсельхоз. На аналогичную дату прошлого года озимые были размещены на 17,6 млн га. На аналогичную дату прошлого года озимые были размещены на 17,6 млн га. Как считают эксперты зернового рынка, по... Как считают эксперты зернового рынка, по... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США снижается в паре с японской иеной на неуверенности трейдеров в том, когда США и Китай смогут подписать соглашение о первом этапе урегулирования торгового спора. По состоянию на 8:47 мск за доллар давали 108,73 иены против... По состоянию на 8:47 мск за доллар давали 108,73 иены против... читать дальше

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Банк России своим приказом отозвал лицензию у ПАО АКБ "Чувашкредитпромбанк" (г.Чебоксары, рег. № 1280 от 24.12.1990). Как говорится в сообщении ЦБ РФ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации... Как говорится в сообщении ЦБ РФ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы без единой динамики, давление на рынок оказали опасения по поводу торгового соглашения США и Китая. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,07 пункта (0,00%) и составил 27492,56 пункта. Nasdaq Composite снизился на... Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,07 пункта (0,00%) и составил 27492,56 пункта. Nasdaq Composite снизился на... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться после трехдневного ралли под влиянием нескольких негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе. Кроме того, участников рынка беспокоит вероятность задержки подписания торгового соглашения между... Кроме того, участников рынка беспокоит вероятность задержки подписания торгового соглашения между... читать дальше

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В январе-сентябре т.г. общая сумма выплат членам правления НК "Роснефть" сократилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,97 млрд с 3,01 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета компании. В выплатах за 9 месяцев 2019 года 1,51 млрд рублей... В выплатах за 9 месяцев 2019 года 1,51 млрд рублей... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,31 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95116,41 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1753,14 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Турция разместила 5-летние еврооблигации на $2,5 млрд с доходностью 5,7%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,95%, затем он был снижен до 5,75%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,95%, затем он был снижен до 5,75%. Организаторами сделки выступили JP Morgan,... Организаторами сделки выступили JP Morgan,... читать дальше

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