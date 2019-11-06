Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5485 руб.

6 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5485 руб.

Минимальный курс евро составил 70,315 руб., максимальный - 70,735 руб. Было заключено 3633 сделки. Объем торгов составил 15523,91 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,58 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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