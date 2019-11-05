Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0448 руб.

5 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0448 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0251 руб., максимальный - 9,0979 руб. Было заключено 262 сделки. Объем торгов составил 442,3 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,08 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.