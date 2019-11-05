ЦБ РФ установил курс евро с 6 ноября в размере 70,4203 руб.

5 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 70,4203 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,82 коп.

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,5737... читать дальше

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Пенсионный пакет - выплаты и льготы для сотрудников компании, вышедших на пенсию, - эффективный инструмент кадровой политики, который способствует привлечению и удержанию высококвалифицированных специалистов и формированию положительного имиджа компании на рынке труда. Портал... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25%, до 550 млрд руб., в том числе в третьем квартале показатель составил 225 млрд руб., сообщает компания. Аналитики прогнозировали эти показатели на уровне 524 млрд руб. и 199 млрд руб. Наиболее... Аналитики прогнозировали эти показатели на уровне 524 млрд руб. и 199 млрд руб. Наиболее... читать дальше

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Объем заказов промышленных предприятий Германии в сентябре 2019 года вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано снижение на 0,4%, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышение... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,01 пункта (0,102%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2946,54 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,29 пункта (0,02%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,29 пункта (0,02%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль слабо снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и рамках коррекции после укрепления по итогам предыдущих торгов. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1945 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,5586... читать дальше

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По состоянию на 1 ноября золотовалютные резервы Белоруссии составили, по предварительным данным, $9 млрд 193,8 млн, увеличившись за январь-октябрь на 28,4% (на $2 млрд 36,2 млн), говорится в сообщении Нацбанка. За октябрь золотовалютные резервы выросли на $362,9 млн (на... За октябрь золотовалютные резервы выросли на $362,9 млн (на... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал разнонаправленными изменениями на фоне приостановки подъема цен на нефть. Европейские рынки акций завершили вторник в плюсе. Европейские рынки акций завершили вторник в плюсе. Индексы Dow Jones и Nasdaq завершили торги на новых максимумах. Индексы Dow Jones и Nasdaq завершили торги на новых максимумах. Сегодня Азиатские... Сегодня Азиатские... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,78/64,38 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что неопределенность экономической и политической обстановки, возможно, снижают эффективность решений, принимаемых Федеральной резервной системой (ФРС) в области денежно-кредитной политики.... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым облигациям ПАО "Русал Братск" серии БО-001Р-04 объемом 10-15 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

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ЦБ РФ 1 ноября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,08 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,2... Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,2... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 695 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Доллар не показывает существенных изменений к большинству основных валют на азиатских торгах в среду, тогда как японская иена перешла к росту в ожидании дальнейшего развития ситуации с торговыми переговорами между США и Китаем. "Рынок ждет дальнейшего прогресса в... "Рынок ждет дальнейшего прогресса в... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-317 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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