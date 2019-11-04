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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 ноября в размере 64,0316 руб., курс евро - 71,4785 руб.
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Прогноз по росту доходов россиян в 0,1% в 2019 году сохраняется
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В быстром росте рефинансированных кредитов ЦБ РФ видит риски платежеспособности
Розничные кредиты рефинансировали 3,7 млн российских граждан, что составляет 9,4% от общего числа заемщиков, следует из исследования Банка России тенденций на рынке кредитования физических лиц в 2015-2019 годах. "С точки зрения потенциальных...
 
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04 ноября 2019 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 ноября в размере 64,0316 руб., курс евро - 71,4785 руб.

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4 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 64,0316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,68 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 71,4785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,67 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на...    читать дальше
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04 ноября 2019 года 09:52
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04 ноября 2019 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 ноября в размере 64,0316 руб., курс евро - 71,4785 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 64,0316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,68 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 71,4785 руб. По сравнению с...
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02 ноября 2019 года 17:49
Под проект "НОВАТЭКа" в Мурманске может быть создана ТОР
Под проект "НОВАТЭКа" в Мурманске по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) может быть создана территория опережающего развития (ТОР), сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на брифинге по итогам рабочей поездки в Мурманскую...    читать дальше
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На следующей неделе в Лиссабоне, где в это время будет проходить технологическая...    читать дальше
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Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 44,6 млн га, что составляет 95,4% к посевной...    читать дальше
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02 ноября 2019 года 15:31
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02 ноября 2019 года 13:48
Добыча нефти в России в январе-октябре выросла на 1,2%, газа - на 1,7%
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-октябре 2019 года повысился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 466,44 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,25 млн...    читать дальше
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Россия в настоящее время ведет консультации с ЕС о возможном двустороннем соглашении по разрешению споров в рамках ВТО, так как работа апелляционного органа будет, скорее всего, заморожена, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам совета глав...    читать дальше
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Ограничений для участия российских бизнесменов в январском форуме в Давосе нет - Орешкин
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который пройдет в январе 2020 года в этом году, не выдвигал никаких ограничений по участию российского бизнеса, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Я о таковых не знаю", - сказал он, комментируя, есть ли...    читать дальше
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