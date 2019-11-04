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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 ноября в размере 64,0316 руб., курс евро - 71,4785 руб.
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04 ноября 2019 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 ноября в размере 64,0316 руб., курс евро - 71,4785 руб.
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4 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 64,0316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,68 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 71,4785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,67 коп.
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04 ноября 2019 года 11:52
Система здравоохранения в России, к сожалению, неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "До 2008 года в результате нацпроекта был сделан существенный прорыв в... читать дальше
.04 ноября 2019 года 11:21
Управление рынков капитала Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco, говорится в сообщении службы. "Управление рынков капитала приняло решение утвердить заявку Saudi Aramco на регистрацию и размещение части своих акций", - говорится в сообщении. Отмечается, что в скором... читать дальше
.04 ноября 2019 года 10:49
Газотранспортная система Украины развалится без транзита российского газа через эту страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На неделе состоялись переговоры представителей "Газпрома", украинских коллег, представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту.... читать дальше
.04 ноября 2019 года 10:15
Фондовые индексы стран Западной Европы повысились в пятницу, завершив в плюсе первую торговую сессию ноября. Поддержку фондовым рынкам в пятницу оказали лучшие, чем ожидалось, статданные из Китая и США. Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на... читать дальше
.04 ноября 2019 года 09:52
Россия призывает государства АСЕАН предпринять совместные усилия по демонополизации сферы производства оборудования и программного обеспечения, чтобы снизить зависимость стран от всего лишь нескольких корпораций, производящих такие технологии, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.... читать дальше
.04 ноября 2019 года 09:31
Россия поддерживает формирование Большого Евразийского Партнерства с участием стран ЕАЭС, АСЕАН и ШОС
Россия выступает за формирование Большого Евразийского Партнерства с участием государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), АСЕАН, ШОС, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в воскресенье в Бангкоке.... читать дальше
.04 ноября 2019 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 64,0316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,68 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 71,4785 руб. По сравнению с...
.02 ноября 2019 года 17:49
Под проект "НОВАТЭКа" в Мурманске по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) может быть создана территория опережающего развития (ТОР), сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на брифинге по итогам рабочей поездки в Мурманскую... читать дальше
.02 ноября 2019 года 17:04
Германский автопроизводитель Volkswagen протестирует навигатор, который использует возможности квантового компьютера для прогнозирования количества пассажиров и оптимизации маршрута. На следующей неделе в Лиссабоне, где в это время будет проходить технологическая... читать дальше
.02 ноября 2019 года 16:18
Россия к 1 ноября собрала 122,5 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 113,7 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Таким образом, сбор увеличился на 7,7%. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 44,6 млн га, что составляет 95,4% к посевной... читать дальше
.02 ноября 2019 года 15:31
Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые вводят в России механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также гарантируют инвесторам неизменность ряда налоговых и регуляторных условий. Проект основного закона "О защите и поощрении... читать дальше
.02 ноября 2019 года 14:52
ПАО "РусГидро" объявило прием заявок на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 30 млрд руб. сроком до 15 лет, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. Прием заявок будет осуществляться до 18 ноября. Подвести итоги закупки "РусГидро" планирует... читать дальше
.02 ноября 2019 года 14:21
Россия в рамках сделки ОПЕК+ в октябре вышла на уровень сокращения добычи нефти в 211 тысяч баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. "В рамках ОПЕК+ Россия в октябре находится на уровне сокращения добычи нефти в 211 тыс.... читать дальше
.02 ноября 2019 года 13:48
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-октябре 2019 года повысился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 466,44 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,25 млн... читать дальше
.02 ноября 2019 года 13:13
Россия в настоящее время ведет консультации с ЕС о возможном двустороннем соглашении по разрешению споров в рамках ВТО, так как работа апелляционного органа будет, скорее всего, заморожена, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам совета глав... читать дальше
.02 ноября 2019 года 12:51
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который пройдет в январе 2020 года в этом году, не выдвигал никаких ограничений по участию российского бизнеса, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Я о таковых не знаю", - сказал он, комментируя, есть ли... читать дальше
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