Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0894 руб.

1 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0894 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,018 руб., максимальный - 9,1059 руб. Было заключено 218 сделок. Объем торгов составил 384,81 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,02 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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