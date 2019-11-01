Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

1 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.11 по 10.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 36,42 пункта (1,258%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2930,4 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47211,843 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 67,286 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1241 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8422 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0894 руб. Минимальный курс юаня составил 9,018 руб., максимальный - 9,1059... Минимальный курс юаня составил 9,018 руб., максимальный - 9,1059... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1369 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2234 руб. Минимальный курс евро составил 70,82 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,82 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу заметным ростом индексов на благоприятном внешнем фоне. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил... читать дальше

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Механизмы закона о долевом строительстве (214-ФЗ) могут быть распространены на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "У нас есть пилотный проект в Липецке, где будет строиться индивидуальное жилье в... "У нас есть пилотный проект в Липецке, где будет строиться индивидуальное жилье в... читать дальше

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Evraz снижает прогноз добычи угля в 2020 году минимум на 8% из-за падения спроса, сказал вице-президент, глава угольного дивизиона компании Сергей Степанов в ходе телефонной конференции для инвесторов. "На первом этапе мы говорим о минус 2 млн тонн рядового... "На первом этапе мы говорим о минус 2 млн тонн рядового... читать дальше

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Всемирная торговая организация (ВТО) заявила в пятницу, что Китай может ввести ответные пошлины на американскую продукцию объемом около $3,6 млрд из-за несоблюдения правительством США антидемпинговых правил в отношении китайских товаров. Это касается жалобы, поданной... Это касается жалобы, поданной... читать дальше

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Федеральное казначейство РФ предлагает заменить действующие способы госзакупок на закупки из каталога Единой информационной системы (ЕИС) путем интеграции с электронными магазинами, заявила заместитель руководителя Казначейства России Анна Катамадзе в ходе конференции-семинара... читать дальше

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Индекс качества городской среды впервые рассчитали в России, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко. "Мы сегодня публикуем этот индекс в 1 114 городах. Города разбиты на несколько групп по уровню взаимодействия, численности. Сегодняшний индекс... "Мы сегодня публикуем этот индекс в 1 114 городах. Города разбиты на несколько групп по уровню взаимодействия, численности. Сегодняшний индекс... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу. Позитивными факторами для рынка являются сильные экономические данные из США и Китая, хотя сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином является сдерживающим... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил создать в правительстве единый центр для поддержки движения "WorldSkills" и всей работы по подготовке кадров в России. "Думаю, что и в правительстве должен, наконец, возникнуть единый центр поддержки этого движения, так же, как и... "Думаю, что и в правительстве должен, наконец, возникнуть единый центр поддержки этого движения, так же, как и... читать дальше

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Минтруд России подготовил проект приказа, который упрощает порядок получения пенсий: гражданам можно будет не нести в Пенсионный фонд (ПФР) некоторые документы. "Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой... "Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил прогнозные параметры социально-экономического развития на 2020 год, в соответствии с которыми рост ВВП должен составить 2,8%, инфляция - не должна превысить 5%, сообщает пресс-служба главы... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США выросли по итогам третьей недели подряд, что произошло впервые с апреля, сообщает MarketWatch. Как говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке... Как говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке... читать дальше

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