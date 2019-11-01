Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,3534 руб.

1 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3534 руб.

Минимальный курс евро составил 71,24 руб., максимальный - 71,5425 руб. Было заключено 2929 сделок. Объем торгов составил 11292,24 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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