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01 ноября 2019 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 ноября

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1 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3108,27 (+19,54) руб./грамм; на серебро - 37,17 (+0,35) руб./грамм; на платину - 1918,67 (+19,99) руб./грамм; на палладий - 3689,12 (-7,76) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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