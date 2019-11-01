Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3156,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1424,12 млрд руб.

1 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 ноября составили по Российской Федерации 3156,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2958,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2957,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2741,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 ноября составили 1424,12 млрд руб. против 1429,02022 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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