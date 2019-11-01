01 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Октябрь 2019
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Октябрь 2019
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Сентябрь 2019
Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2019 года 10:12
Банк России аннулировал с 1 ноября лицензию на осуществление банковских операций у Данске банка (рег. № 3307, г. Санкт-Петербург), говорится в сообщении ЦБ.
Как сообщает регулятор, основанием для аннулирования лицензии у АО "Данске банк" послужило ходатайство кредитной... читать дальше
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01 ноября 2019 года 10:04
Торги в первый день ноября фондовый рынок России начал на позитиве вслед за рынками Азии и фондовыми фьючерсами в США.
Сегодня азиатские фондовые рынки, кроме японского, повышаются, рост стимулируют позитивные статданные из КНР.
Котировки фьючерсов на индексы... читать дальше
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01 ноября 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,64/64,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...
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01 ноября 2019 года 09:56
Сбербанк до конца этого года планирует заместить $11 млрд долларовых обязательств перед клиентами пассивами с более низкой ставкой, сообщил вчера финансовый директор, зампред правления Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.
"До конца года более $11... читать дальше
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01 ноября 2019 года 09:38
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Фудтрейд" (Екатеринбург) серии БО-01 объемом 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении кредитной организации.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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01 ноября 2019 года 09:37
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-1-38 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках первой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-1... читать дальше
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01 ноября 2019 года 09:37
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 ноября составили по Российской Федерации 3156,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2958,5 млрд руб.
На... читать дальше
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01 ноября 2019 года 09:34
Доллар США дешевеет по отношению к большинству основных валют в ходе азиатских торгов в пятницу, внимание участников рынка вновь переключилось на торговый конфликт США и Китая.
Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в четверг сообщило, что власти... читать дальше
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01 ноября 2019 года 09:25
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2019 года вырос до 47,2 пункта с 46,3 пункта в сентябре, оставшись ниже критической отметки, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.
Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже... читать дальше
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01 ноября 2019 года 09:18
В ходе сегодняшних торгов азиатские фондовые рынки повышаются, исключением является Япония.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,63%, китайский Shanghai Composite - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%,... читать дальше
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01 ноября 2019 года 09:13
В октябре индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе.
Значение индекса в прошлом месяце подскочило до... читать дальше
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01 ноября 2019 года 08:55
Фондовый рынок США закрылся на понижательном тренде, несмотря на оптимистичные отчеты ряда крупных компаний, давление на рынок оказали сообщения, касающиеся торговых переговоров США и Китая.
Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило в четверг,... читать дальше
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01 ноября 2019 года 08:40
Цены на нефть сегодня растут, однако завершают неделю резким снижением на фоне сохраняющихся опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая.
"С приближением конца года понижательное давление на нефтяной рынок будет усиливаться в связи с... читать дальше
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01 ноября 2019 года 08:32
ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" за 9 месяцев 2019 года снизило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза - до 7,246 млрд руб. по сравнению с 15,626 млрд руб. в январе-сентябре прошлого года, говорится в отчете компании.
Выручка перевозчика выросла на 10,7%, до 422,163... читать дальше
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01 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1713,77 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 100495,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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