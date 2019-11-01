ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,1918 руб.

1 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 71,1918 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,37 коп.

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Банк России аннулировал с 1 ноября лицензию на осуществление банковских операций у Данске банка (рег. № 3307, г. Санкт-Петербург), говорится в сообщении ЦБ. Как сообщает регулятор, основанием для аннулирования лицензии у АО "Данске банк" послужило ходатайство кредитной... Как сообщает регулятор, основанием для аннулирования лицензии у АО "Данске банк" послужило ходатайство кредитной... читать дальше

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Торги в первый день ноября фондовый рынок России начал на позитиве вслед за рынками Азии и фондовыми фьючерсами в США. Сегодня азиатские фондовые рынки, кроме японского, повышаются, рост стимулируют позитивные статданные из КНР. Сегодня азиатские фондовые рынки, кроме японского, повышаются, рост стимулируют позитивные статданные из КНР. Котировки фьючерсов на индексы... Котировки фьючерсов на индексы... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,64/64,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...

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Сбербанк до конца этого года планирует заместить $11 млрд долларовых обязательств перед клиентами пассивами с более низкой ставкой, сообщил вчера финансовый директор, зампред правления Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции. "До конца года более $11... "До конца года более $11... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Фудтрейд" (Екатеринбург) серии БО-01 объемом 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-1-38 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках первой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-1... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках первой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-1... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 ноября составили по Российской Федерации 3156,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2958,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар США дешевеет по отношению к большинству основных валют в ходе азиатских торгов в пятницу, внимание участников рынка вновь переключилось на торговый конфликт США и Китая. Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в четверг сообщило, что власти... Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в четверг сообщило, что власти... читать дальше

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2019 года вырос до 47,2 пункта с 46,3 пункта в сентябре, оставшись ниже критической отметки, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже... Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов азиатские фондовые рынки повышаются, исключением является Япония. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,63%, китайский Shanghai Composite - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%,... Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,63%, китайский Shanghai Composite - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%,... читать дальше

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В октябре индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе. Значение индекса в прошлом месяце подскочило до... Значение индекса в прошлом месяце подскочило до... читать дальше

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Фондовый рынок США закрылся на понижательном тренде, несмотря на оптимистичные отчеты ряда крупных компаний, давление на рынок оказали сообщения, касающиеся торговых переговоров США и Китая. Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило в четверг,... Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило в четверг,... читать дальше

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Цены на нефть сегодня растут, однако завершают неделю резким снижением на фоне сохраняющихся опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая. "С приближением конца года понижательное давление на нефтяной рынок будет усиливаться в связи с... "С приближением конца года понижательное давление на нефтяной рынок будет усиливаться в связи с... читать дальше

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ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" за 9 месяцев 2019 года снизило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза - до 7,246 млрд руб. по сравнению с 15,626 млрд руб. в январе-сентябре прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка перевозчика выросла на 10,7%, до 422,163... Выручка перевозчика выросла на 10,7%, до 422,163... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1713,77 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 100495,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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