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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,8708 руб.
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31 октября 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,8708 руб.

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31 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 20 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8708 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,6975 руб., максимальный - 64,0825 руб. Было заключено 10974 сделки. Объем торгов составил 41696,98 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,0525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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