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31 октября 2019 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 ноября
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31 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3088,73 (+28,59) руб./грамм; на серебро - 36,82 (+0,55) руб./грамм; на платину - 1898,68 (+7,34) руб./грамм; на палладий - 3696,88 (+31,25) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.31 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0731 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0507 руб., максимальный -... читать дальше
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