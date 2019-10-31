Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 123,5 млрд руб.

31 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 123,5 млрд руб.

.

"Открытие холдинг" перенес на полгода оферту по облигациям 2-4-й серий, а также серии БО-П01, а также сократил общее количество купонов по этим сериям, увеличив их продолжительность, говорится в материалах эмитента. Так, по выпуску 2-й серии 12-й купон увеличится с 910... Так, по выпуску 2-й серии 12-й купон увеличится с 910... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО "ГПБ Аэрофинанс" с залоговым обеспечением 2-й серии на уровне "eAAA(ru.sf)", сообщается в пресс-релизе агентства. Ожидаемый кредитный рейтинг достиг... Ожидаемый кредитный рейтинг достиг... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,17 пункта (0,59%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2893,98 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 32802,538 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 172,531 млрд руб., или на...

.

ЦБ РФ изменил график заседаний совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП) на 2020 год, чтобы учитывать больше данных при принятии решений и повысить результативность политики, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева журналистам в кулуарах экономического... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 197 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9532 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3206 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3505 руб. Минимальный курс евро составил 71,0925 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,0925 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0731 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0507 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0507 руб., максимальный -... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне негатива на внешних площадках после сигналов о вероятной паузе в дальнейшем смягчении монетарной политики Федрезерва США и на фоне опасений за судьбу торговой сделки США-Китай, а также из-за дешевеющей нефти. В Азии... В Азии... читать дальше

.

ООО "Лента" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,8% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 6,92% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 6,92% годовых. Сбор заявок инвесторов... Сбор заявок инвесторов... читать дальше

.

Бюджет РФ недополучил почти 369,9 млн рублей по итогам конкурсов и аукционов Роснедр из-за того, что стартовые платежи на ряд участков, которые приобрели "НОВАТЭК" и "Газпром нефть" не соответствовали порядку их расчета, следует из материалов Счетной палаты РФ. В... В... читать дальше

.

Нефть эталонных марок ускорила снижение на отчете о росте запасов топлива в США и слабых статданных из Китая. Основным негативным фактором для нефтяного рынка в четверг стали опасения по поводу замедления роста экономики Китая, одного из крупнейших потребителей нефти в... Основным негативным фактором для нефтяного рынка в четверг стали опасения по поводу замедления роста экономики Китая, одного из крупнейших потребителей нефти в... читать дальше

.

Банк России не согласен с предложением компенсировать за счет страховщиков по ОСАГО расходы автовладельцев на ремонт после аварий, виновники которых не покупали полис, заявил журналистам глава департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния. По его словам, если за виновника... читать дальше

.

Сбербанк России планирует выполнить заявленные в стратегии развития до 2020 года планы, в том числе по прибыли, сообщил зампред правления банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции. "Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить наши обещания. Это (план по прибыли на 2020... читать дальше

.

оссельхозбанк (РСХБ) 6 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии БО-10Р, говорится в сообщении кредитной организации. Параметры выпуска пока не раскрываются. Параметры выпуска пока не раскрываются. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организатором банк выступает... Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организатором банк выступает... читать дальше

.

Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2019 года из-за единовременного списания в размере 1,4 млрд евро в связи с реорганизацией европейских операций. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

.