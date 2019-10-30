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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 18 октября по 25 октября на 5702 тыс. баррелей, бензина - упали на 3037 тыс. баррелей
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30 октября 2019 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 18 октября по 25 октября на 5702 тыс. баррелей, бензина - упали на 3037 тыс. баррелей
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30 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5702 тыс. баррелей - до 438,853 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3037 тыс. баррелей и составили 220,057 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1032 тыс. баррелей, достигнув 119,754 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2300 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2400 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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