Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1091,8 млрд руб.

30 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1091,8 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,67 пункта (0,855%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2911,15 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 32630,007 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 394,807 млрд руб., или на...

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Совет директоров ООО "Агронова-Л" утвердил программу облигаций объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Срок действия программы - 10 лет. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, также 10 лет. Срок действия программы - 10 лет. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, также 10 лет. У эмитента в... У эмитента в... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) на уровне "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Как отмечается в сообщении АКРА, рейтинг обусловлен монопольной рыночной... Как отмечается в сообщении АКРА, рейтинг обусловлен монопольной рыночной... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 23 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0484 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0321 руб., максимальный - 9,0859... Минимальный курс юаня составил 9,0321 руб., максимальный - 9,0859... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9221 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0181 руб. Минимальный курс евро составил 70,9 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,9 руб.,... читать дальше

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Фондовый рынок РФ, открывшийся в красной зоне, завершил среду уверенным ростом. Европейские фондовые индексы в ходе торгов преимущественно снижались. Европейские фондовые индексы в ходе торгов преимущественно снижались. Азиатские фондовые индикаторы завершили торги умеренными и разнонаправленными изменениями. Азиатские фондовые индикаторы завершили торги умеренными и разнонаправленными изменениями. Котировки... Котировки... читать дальше

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В среду котировки большинства выпусков российских еврооблигаций не демонстрируют ярко выраженной динамики второй день подряд на фоне слабых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка ожидают объявления итогов октябрьского... читать дальше

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В январе-сентябре 2019 года производство продукции товарного рыбоводства (аквакультуры) в России, по оценке Минсельхоза, выросло по сравнению с показателем за 9 месяцев 2018 года на 47,6 тыс. тонн - до 175,1 тыс. тонн. Таким образом, производство продукции аквакультуры... Таким образом, производство продукции аквакультуры... читать дальше

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Правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. "Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в постановлении,... "Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в постановлении,... читать дальше

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Минфин определил 19 субъектов РФ, на которые с 2020 года распространится эксперимент по применению нового специального налогового режима - налога на профессиональный доход, или налога на самозанятых. Наряду с Москвой, Московской и Калужской областями и Татарстаном, где... Наряду с Москвой, Московской и Калужской областями и Татарстаном, где... читать дальше

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За 9 месяцев т.г. российские банки предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на 1,96 трлн рублей, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (2,07 трлн рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Количество предоставленных банками кредитов за 9... Количество предоставленных банками кредитов за 9... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего на более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 мск составила $61,44... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 мск составила $61,44... читать дальше

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ВЭБ согласовывает с Банком России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) покупку доли в НПФ "Благосостояние", сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов. По его словам, сделку ВЭБ надеется завершить до конца года. О том, что ВЭБ планирует приобрести... О том, что ВЭБ планирует приобрести... читать дальше

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В январе-сентябре 2019 года чистые продажи финского шинного концерна Nokian Tyres сократились на 0,3% по сравнению с показателем этого же периода прошлого года - до 1,12 млрд евро, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль компании выросла в 1,6 раза - до 318,8... Чистая прибыль компании выросла в 1,6 раза - до 318,8... читать дальше

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