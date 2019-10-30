30 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2019
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Сентябрь 2019
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Октябрь 2019
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Октябрь 2019
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Октябрь 2019
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Октябрь 2019
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2019
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Октябрь 2019
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Октябрь 2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 октября
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Октябрь 2019
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На... читать дальше
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