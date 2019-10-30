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Рынок акций РФ начал торги на понижательном тренде в рамках коррекции на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, которые ожидают итогов заседания Федрезерва США. Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник.... Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник.... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,27/64,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи...

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ЦБ РФ 28 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,98 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,2... Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,2... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1091,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Россия внимательно следит за зарубежной практикой налогообложения компаний цифровой сферы и хочет участвовать в выработке общих подходов в этом вопросе, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров с главой ОЭСР Анхелем Гурриа и министром финансов Франции... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы ожидают итогов октябрьских заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС). Решение Федрезерва станет известно в среду в 21:00... Решение Федрезерва станет известно в среду в 21:00... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 октября составили по Российской Федерации 1961,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1807,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-314 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Экспорт продукции российского АПК за 10 месяцев 2019 года превысил $19 млрд, сообщает пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на замминистра Оксану Лут. По ее словам, Россия движется к снижению доли зерновых в структуре экспорта, чтобы в дальнейшем делать упор на поставки... читать дальше

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Курс американского доллара слабо меняется по отношению к евро и иене в ходе азиатских торгов в среду, участники рынка ждут итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ, полагает, что Федрезерв... читать дальше

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Розничные продажи в Японии в сентябре 2019 года увеличились на 9,1% относительно того же месяца прошлого года, что является рекордным ростом с марта 2014 года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Подъем относительно августа составил... читать дальше

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече в Париже обсудил с главой Организации экономического сотрудничества и развития Анхелем Гурриа углубление сотрудничества по ряду направлений, сообщил Орешкин журналистам. Но, добавил он, тема "разморозки" переговоров о... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд. Как стало известно накануне из отчета API, запасы... Как стало известно накануне из отчета API, запасы... читать дальше

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Ритейлер "Детский мир" в январе-сентябре 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15%, до 3,74 млрд рублей с 3,23 млрд рублей за девять месяцев 2018 года. Выручка "Детского мира" выросла на 16,8%, до 93,08 млрд рублей, следует из отчетности компании. Валовая прибыль... Валовая прибыль... читать дальше

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Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных компаний и ждали итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По словам инвесторов, фондовый рынок, по-видимому,... читать дальше

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Утвержденная премьер-министром Дмитрием Медведевым стратегия развития судостроительной промышленности РФ до 2035 г. предполагает строительство 14 ледоколов при устойчивом росте экономики и стабильном развитии отрасли. Как следует из текста стратегии, опубликованного на... Как следует из текста стратегии, опубликованного на... читать дальше

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