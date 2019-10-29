Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0507 руб.

29 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 231 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0507 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,04 руб., максимальный - 9,0716 руб. Было заключено 268 сделок. Объем торгов составил 1009,8 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,04 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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