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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 158,8 млрд руб.
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29 октября 2019 года 09:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 158,8 млрд руб.
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29 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 158,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 162,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне благодаря росту бумаг "Газпрома", обновивших максимумы с июля на новостях о завершении компанией заполнения газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири". На внешних площадках наблюдались коррекционные сигналы после вчерашнего... читать дальше
.29 октября 2019 года 18:51
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.29 октября 2019 года 18:17
Повышение утилизационного сбора создаст риск для будущего роста замедляющегося рынка дорожно-строительной и специализированной техники в России, считают в профильном комитете Ассоциации европейского бизнеса. По данным АЕБ, продажи дорожно-строительной и спецтехники в РФ в 3-м... читать дальше
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