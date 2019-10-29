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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,57 пункта (1,035%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2886,48 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46639,604 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,628 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций АО Холдинговая компания "Новотранс" серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-12414-F-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-12414-F-001P-02E. В рамках 10-летней... В рамках 10-летней... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ПАО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" ("СЭЗ им. Серго Орджоникидзе") серии 001Р объемом до 3 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен... Программе присвоен... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1977 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8719 руб. Минимальный курс евро составил 70,71 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,71 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1918 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9085 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 231 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0507 руб. Минимальный курс юаня составил 9,04 руб., максимальный - 9,0716... Минимальный курс юаня составил 9,04 руб., максимальный - 9,0716... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне благодаря росту бумаг "Газпрома", обновивших максимумы с июля на новостях о завершении компанией заполнения газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири". На внешних площадках наблюдались коррекционные сигналы после вчерашнего... читать дальше

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Банк России уточнил определения стимулирующей и сдерживающей денежно-кредитной политики в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2020-2022 гг., одобренных советом директоров 25 октября и опубликованных на сайте регулятора. Банк... Банк... читать дальше

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Роль доллара в торговле России и Евросоюза и связанные с зависимостью от американской валюты политические риски можно снизить, организовав совместную биржевую торговлю главным товаром российского экспорта - нефтью - в евро, считают в Минфине. В письме ведомства в... В письме ведомства в... читать дальше

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Минтранс РФ прорабатывает вопрос субсидирования речных перевозок пассажиров в регионах Сибири и Дальнего Востока по аналогии с механизмом поддержки региональных авиаперевозок, готовит обсуждение с Минфином, сообщил заместитель министра транспорта, глава Росморречфлота Юрий... читать дальше

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что открыт к обсуждению вопроса ослабления регулирования, введенного во времена после финансового кризиса и ужесточившего нормативы ликвидности для крупных банков страны. Это может уменьшить возможные финансовые затруднения на рынках... читать дальше

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Повышение утилизационного сбора создаст риск для будущего роста замедляющегося рынка дорожно-строительной и специализированной техники в России, считают в профильном комитете Ассоциации европейского бизнеса. По данным АЕБ, продажи дорожно-строительной и спецтехники в РФ в 3-м... читать дальше

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ОО "ДиректЛизинг" рлдностью разместило облигации серии 001P-04 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года рамещен по открытой подписке. Выпуск сроком обращения 3 года рамещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок... Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок... читать дальше

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Законопроект, который уравняет ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов со ставкой для граждан РФ на уровне 13%, должен быть готов к 12 марта 2020 года. Это одно из поручений премьер-министра Дмитрия Медведева по стимулированию экономического роста (перечень опубликован на сайте... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг 5-летним облигациям ПАО "Группа ЛСР" серии 001P-05 объемом 6 млрд рублей на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

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