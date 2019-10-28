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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0276 руб.
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28 октября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0276 руб.
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28 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0276 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9981 руб., максимальный - 9,0599 руб. Была заключена 261 сделка. Объем торгов составил 744,28 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0299 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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28 октября 2019 года 19:57
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.28 октября 2019 года 19:45
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.28 октября 2019 года 19:35
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.28 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0276 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9981 руб., максимальный - 9,0599... читать дальше
.28 октября 2019 года 19:15
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.28 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,668 руб. Минимальный курс евро составил 70,48 руб.,... читать дальше
.28 октября 2019 года 18:58
Фондовый рынок РФ, открывшийся на подъеме, завершил понедельник снижением. Европейские фондовые индексы преимущественно снижались в первой половине торгов, потом изменялись без единой динамики, вечером - в основном повышались. Азиатские фондовые индикаторы... читать дальше
.28 октября 2019 года 18:52
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В январе-июне т.г. глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) упали на 20% относительно того же периода прошлого года - до $572 млрд, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В том числе в 1-м квартале снижение... читать дальше
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Правительство РФ в ближайшее время намерено представить премьер-министру Дмитрию Медведеву проект механизма инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх 7% ВВП, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "На федеральном... читать дальше
.28 октября 2019 года 18:31
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Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о покупке "Сургутнефтегазом" доли в "ЛУКОЙЛе". Спекуляции вокруг якобы имеющего место интереса "Сургутнефтегаза" к доле Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" активно вбрасывались через... читать дальше
.28 октября 2019 года 18:30
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