Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0276 руб.

28 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0276 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9981 руб., максимальный - 9,0599 руб. Была заключена 261 сделка. Объем торгов составил 744,28 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0299 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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