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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 октября
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28 октября 2019 года 15:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 октября

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28 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3090,57 (-5,3) руб./грамм; на серебро - 37,22 (-0,07) руб./грамм; на платину - 1905,62 (-3,77) руб./грамм; на палладий - 3661,33 (+9,2) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
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Размещение выпуска началось 16 мая.

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28 октября 2019 года 19:45
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Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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28 октября 2019 года 19:35
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28 октября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0276 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0276 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9981 руб., максимальный - 9,0599...    читать дальше
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28 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,7143 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7143 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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28 октября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,668 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,668 руб.

Минимальный курс евро составил 70,48 руб.,...    читать дальше
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28 октября 2019 года 18:58
Индекс МосБиржи упал на 0,6%, индекс РТС - на 0,7%
Фондовый рынок РФ, открывшийся на подъеме, завершил понедельник снижением.

Европейские фондовые индексы преимущественно снижались в первой половине торгов, потом изменялись без единой динамики, вечером - в основном повышались.

Азиатские фондовые индикаторы...    читать дальше
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28 октября 2019 года 18:52
Цены российских евробондов слегка скорректировались вниз на фоне падения UST
В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка скорректировались вниз на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более скромного...    читать дальше
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28 октября 2019 года 18:47
В 1-м полугодии сокращение объема прямых иностранных инвестиций в мире составило 20% - ОЭСР
В январе-июне т.г. глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) упали на 20% относительно того же периода прошлого года - до $572 млрд, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В том числе в 1-м квартале снижение...    читать дальше
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28 октября 2019 года 18:39
Главе правительства РФ в ближайшее время будет представлен механизм инвестирования ФНБ сверх 7% ВВП (расширенный вариант)
Правительство РФ в ближайшее время намерено представить премьер-министру Дмитрию Медведеву проект механизма инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх 7% ВВП, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"На федеральном...    читать дальше
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28 октября 2019 года 18:31
Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о "Сургутнефтегазе" и "ЛУКОЙЛе"
Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о покупке "Сургутнефтегазом" доли в "ЛУКОЙЛе".

Спекуляции вокруг якобы имеющего место интереса "Сургутнефтегаза" к доле Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" активно вбрасывались через...    читать дальше
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28 октября 2019 года 18:30
Мосбиржа зарегистрировала облигации ЛСР на 6 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Группа ЛСР" серии 001P-05 объемом 6 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-55234-E-001P.

Сбор...    читать дальше
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28 октября 2019 года 18:28
Мосбиржа зарегистрировала облигации МТС на 15 млрд рублей
Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации ПАО "Мобильные телесистемы" серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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28 октября 2019 года 18:23
Впервые в истории палладий подорожал до $1800 за унцию
В ходе торгов в понедельник спотовые цены на палладий впервые в истории превысили отметку в $1800 за тройскую унцию на фоне продолжающегося дефицита этого металла на мировом рынке.

Спотовая цена палладия в ходе торгов в Нью-Йорке поднималась на 2,1% - до $1802,17 за...    читать дальше
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28 октября 2019 года 18:21
"Газпром нефть" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 25 млрд рублей на уровне 6,85%
АО "Газпром нефть" установило ставку 1-го купона 5-летних облигации серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел в понедельник с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует...    читать дальше
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28 октября 2019 года 18:17
"ВЭБ-лизинг" приобрел по оферте бонды 9-й серии на 20,3 млн рублей
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты выкупило 20,265 тыс. облигаций 9-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 0,4% выпуска.

Компания...    читать дальше
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